【多圖】逸瓏園連天台戶有得睇！呎價勢創項目新高

信和置業(00083)旗下西貢逸瓏園開放現樓單位予傳媒參觀，單位為1座8樓C室連天台戶，實用面積1,565方呎，天台及平台面積分別為1,354及274方呎，採四房雙套間隔。



該公司營業部聯席董事田兆源表示，上述單位將於周末起供客人參觀，將以招標形式發售，估計呎價能創項目新高。



他補充，樓盤開售至今沽出271伙，佔整體單位91%，套現約30億港元，平均成交呎價約1.5萬元，尚餘26伙，當中13伙為特色單位。



同系觀塘凱滙剛售出3座高層H室，成交價1,215.15萬元，呎價22,378元。該盤已累售1,526伙，平均成交價逾1,200萬元，套現約188億元。



至於大埔逸瓏灣8，至今累售275伙，套現約22.5億元，今日(5日)沽出2座9樓A室，成交價1,568.53萬元，呎價15,561元。他又指，項目一直以價單形式發售，與區內其他新盤景觀、座向有分別，希望各自銷情理想。



他又指，農曆新年過後成交量不斷增加，可見樓市有動力，加上股市向上，買家需求持續，看好樓市發展。



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