【市後重點睇】美匯升上96.7　道期靠穩

美匯指數升上96.7水平，圓匯回落至111.9，歐元兌美元企1.132，英鎊報1.315。港匯企7.849。離岸、在岸人民幣守6.70。金價跌至1,285美元，布油企65.4美元，紐油報56.40美元。道指期貨升14點。



●市後關注點

-17:00 歐元區2月服務業和綜合採購經理指數(PMI)終值

-17:30 英國2月服務業和綜合PMI，英倫銀行(英國央行)金融政策委員會公布會議聲明

-21:00 美國波士頓聯儲銀行行長席羅森格倫就美國當前內外經濟形勢發表講話

-22:45 美國2月Markit服務業和綜合PMI終值

-23:00 美國2月ISM非製造業指數，12月新屋銷售

-23:35 英倫銀行行長卡尼在眾議院做證詞陳述

-周三凌晨00:30 美國裏奇蒙德聯儲主席巴爾金就美國農村經濟發表講話

-周三凌晨03:00 美國1月政府預算

-周三凌晨05:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●恒生指數全日升2點，報28,961點。騰訊飆逾4%，股份成交金額達130.43億元。https://bit.ly/2XClje8

-九龍倉置業全年賺180億元，第2次中期息1.05元。



●A股快報：滬綜指升26點，深成指及創業板指漲逾2%至3%。https://bit.ly/2XC5mVg



●亞洲股市：日股收跌95點，迅銷逆市彈2%。https://bit.ly/2TyqqwA



●歐股三大指數個別發展，英國富時100指數升0.1%，報7,139點；德國DAX指數跌0.16%，報11,576點；法國CAC指數升0.05%，報5,289點。



●【大師午間教路】3月回調機會大。https://bit.ly/2Hc6GZc



●【股匯攻略】A股或需先行整固。https://bit.ly/2tRA8f8



●【即市分析】

-中國鐵塔做定兩手準備。https://bit.ly/2IPUZtD

-半新股落鑊，點炒最值博？https://bit.ly/2He3hcl

-恒指牛熊街貨有啟示... https://bit.ly/2C6HRuj



●國泰航空績劣謀收購，反增財務壓力。https://bit.ly/2NInQPt



●特步夥Wolverine組合營，擬明年在港設旗艦店。



●花旗預計，隨着供應緊缺將在年中來臨，鐵礦石價格可能漲到每噸100美元。



●美國債務上限重啟，姆紐欽動用公務員退休基金「頂當」。



●渣打新加坡CEO︰有機會削減當地員工。



●法國外貿銀行：內地銀行仍面對流動性問題。



●新股專輯：傳百麗年內分拆運動業務在港上市。



●新盤部署：啟岸周六推售246伙，平均呎價逾2萬。



●長實紅磡工廈申請放寬密度，重建兩幢寫字樓。

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