香港1月零售貨值按年增長7.1%　超預期

政府統計處公布，2019年1月香港零售業總銷貨價值的臨時估計為481億元，按年上升7.1%。2018年12月零售業總銷貨價值修訂估計維持升0.1%。扣除期間價格變動，年1月零售業總銷貨數量臨時估計按年升6.9%。



按零售商主要類別的銷貨價值由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年升4.7%；其次為藥物及化妝品按年升12.9%；服裝按年上升2.4%；百貨公司貨品按年升15.1%。



政府發言人指出，零售業銷售顯著上升，部分由於農曆新年較早出現關係，而該月訪港旅客人次急升亦帶來支持。短期而言，零售業銷售前景仍有不確定性。



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