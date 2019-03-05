香港樓價即將重啟升浪！主要原因係...

外國傳媒唱好香港樓價，並指可能即將重啟升浪！信號包括市民睇樓量增加、發展商恢復對政府土地拍賣的興趣、新界北部上月的一幅地皮售價高於市場預期，以及反映二手樓價的中原城市領先指數在連升3周後，已由近期低位反彈1%以上。不過，最重要是「錢太多」！



除了上述因素，香港地產股近期強勢反彈亦是重要的利好信號，因該些股份的價格通常領先實際樓價升幅，具有前瞻作用。另外，香港樓價的基本因素亦有改善，料能配合升勢，例如美國聯儲局已明顯放慢加息步伐、包括中港在內的全球股市廣泛上升，以及人民幣轉強，都會有助穩定香港樓價。



再者，香港住宅供應仍然缺乏，未能追上需求。里昂指出，香港每年賣地平均僅夠建2萬伙左右，遠遠不及全港230萬家庭，今年更預期僅供應1.8萬伙。



更重要的是，全港市民仍然持有大量現金！根據香港銀行體系數據顯示，本地及外幣總存款達13萬億港元，是一手樓交易金額的59倍。換言之，香港人仍然有足夠的資金力托樓市。



雖然目前市場看淡樓價的比例較高，但花旗及里昂就估計，今年香港樓價會反彈5至15%。

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