【fb直播】恒指29000企唔穩有啟示？阮子曦分析！

港股周二(5日)表現反覆靠穩，不過29,000點都係企唔穩！今輪升已見頂？淡友可以部署出擊？內地A股先低後高，追入相關ETF係咪無蝕底？



騰訊控股(00700)獨力撐市，周二(5日)再升逾4%，股份業績公布前，再上動力夠唔夠？



深圳多家銀行下調房貸利率，帶動內房股跑出！雅居樂(03383)曾飆逾半成、碧桂園(02007)逼近一年高位，板塊可以睇高一線？揀邊隻好？



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