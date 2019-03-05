假使美頁岩油產量真的下降　特朗普將推動NOPEC法案出台？

儘管美元近日強勢部分限制了油價的上行空間，分析指，市場可能對油價後市太過悲觀，除OPEC可能會於6月政策會議上延長減產外，美國頁岩油產量可能沒有預期般充裕。



有報道指，過去數年，美國頁岩油廠商一直大肆宣傳其技術突破，但近期愈來愈多信號顯示該行業正面臨衰退。美國頁岩油廠商一直希望通過增加鑽井數來擴大產量，但這卻導致了負面影響：由於油井之間的距離過近，相互干擾反而導致產量下降。



能源諮詢機構Wood Mackenzie一項研究發現，二疊紀產量放緩可能會使美油產量增長預期低於每日150萬桶。



巴克萊日前一份報告亦認為，美國頁岩油產量存在放緩可能，尤其是在該行業第4季度支出超出預期的情況下，2019年的預算投入可能會低於預期，這將形成制約。美國原油產量維持當前爆炸式增長的可能性不大，甚至說已經開始進入增速放緩的周期，這將在未來支撐油價。



該行目前仍維持2019年布蘭特原油70美元的看漲觀點，下一步油市走向仍是關注OPEC+對於美國政策的回應。



但巴克萊補充，因為特朗普需要每日200萬桶的原油供應來彌補委內瑞拉和伊朗制裁的影響，其會否最終推動反石油生產與出口壟斷(NOPEC)法案出台尚不能確定，這也需要進一步的觀察。





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