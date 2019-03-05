樓市真反彈？疑似事故單位搶高近一成拍出

環亞拍賣周二舉行拍賣會，推出21項物業，其中6項拍出，包括5項銀主盤。藍田鯉安苑D座中層戶銀主盤，實用面積650方呎，自由市場開價530萬元，獲3組買家承價共6口，搶高9%至578萬元拍出，呎價8,892元。該行董事總經理及拍賣師曾傑俊稱，上址物業屬疑似凶宅，若撇除凶宅因素，同類型的一般單位估值約900萬元。以此計算，該單位的成交價低市價約322萬元或35.8%。



另葵涌葵星中心B座中層戶銀主盤，面積518方呎，開價480萬元，獲承價至528萬元未到價收回。不過隨後即場再次推出拍賣，獲用家以530萬元投得。



至於細單位亦受市場追捧。柴灣萃文道9至23號滿華樓中層戶銀主盤，面積322方呎，開價320萬元，獲5組買家競投，最終搶高15%至368萬元拍出，呎價11,429元。物業估值約390萬元。沙田河畔花園F座高層戶銀主盤，面積269方呎，開價440萬元，以455萬元拍出，呎價約16,915元。



除了上述中小型單位交投活躍，大單位亦錄成交。何文田唐樓太平道6A號低層戶，物業屬業主盤，面積1,302方呎，開價1,100萬元，獲4組買家積極承價，最終承價共32口以1,720萬元拍出，搶高56%，呎價13,210元。曾氏指出，去年12月份同一大廈一個高一層的單位以1,190萬元售出，反映是次最新成交價非常理想。



荃灣豪景花園3期22座低層戶連兩個車位，物業屬銀主盤，面積1,381方呎，開價900萬元，以1,040萬元拍出，較估值低約230萬元或18.1%，最新呎價7,531元。



曾氏認為，近月股市及樓市有所回升，令買家願意「畀多兩口價」，不介意追價3至5%。

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