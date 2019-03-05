【深度解構】一個經濟理論預示中美真的會達協議？

環球股市近期愈升愈有，最重要的原因之一是中美似乎愈來愈有機會在3月內達成貿易協議。其實，根據經濟學理論，雙方都沒有持續打下去的空間。因此，有理由相信市場沒有「炒錯市」，今次的升浪是真實的。



【美國也有損失】

外國傳媒報道，美國著名學府普林斯頓大學、哥倫比亞大學，以及紐約聯儲銀行的一眾經濟學家聯名發表報告指出，美國總統特朗普發動的貿易保護政策，已拖累美國2018年每月損失實質收入14億美元(約109億港元)。



報告採用的數據是建基於美國官方公布的數字，包括價格及進口貨物數量，發現美國消費者及商家須為特朗普對全球主要經濟體開徵的總值2,830億美元貨品關稅「找數」，惟海外企業僅支付小量數目、甚至不用支付。換言之，特朗普的所謂關稅，大部分是美國人「埋單」。



雖然特朗普不斷吹噓關稅稅收大增，有助國家收入，但事實是關稅僅僅猶如其他稅項而已，稅額由進口商及消費者瓜分。因此，經濟學家估計，美國開徵關稅造成的經濟淨損失約168億美元，即每月14億美元，雖然只是經濟總量的極小部分，但明顯破壞了營商環境及信心。



有見及此，經濟學家警告，如果特朗普繼續實施關稅，每年將有總值1,650億美元的貿易額會轉至其他地方。由於其他國家也報復美國的行動，他們也會造成經濟淨損失，令全球經濟的實質收入下降。



【經濟理論】

上述的經濟淨損失，背後理論主要來自經濟學之中的「無謂損失(Deadweight loss)」、又稱「死三角」。它的成因包括政府稅制等人為干預，使資源得不到最有效率的分配，引發生產者和消費者都得不到「某部分」，形成永久浪費。



舉例來說，由於特朗普實施關稅，令相關物價提高，總有一部分消費者會減少相關消費，而生產商的成本又被提高。如是者，消費者開支增加，生產商收入則減少，中間的差距是稅收不能完全抵銷的，因為消費者及生產商都不會完全承受關稅，但他們原本能得到的又因關稅的緣故而無法完全取得，這樣的損失就是永久的「無謂損失」。



【股市有何影響？】

若以上述角度來看，特朗普是絕對有機會撤銷部分關稅。一旦如此，全球股市或有進一步上升空間。



瑞銀指出，若以2018年3月特朗普宣布開徵鋼鋁關稅，從而打響貿易戰「第一槍」來計算，反映全球股市表現的MSCI全球指數目前仍然「低水10%」，即較當時依然有大約10%折讓。若以此角度看，一旦中美真的能達成協議，全球股市仍有上升空間。



美銀美林較早前亦認為，如果中美能達成「真正」的協議，標指將能在現水平再升最多10%。該行指出，目前市場預期的是：中美即將達成的貿易協議沒有新意，美國維持關稅稅率，其他範疇仍要再談判。一旦如此，由於股市已反映，後市有機會「反高潮」。



不過，如果是達成「真正」協議，即中美在各方面都有進展，而美國又願意降低關稅稅率，那麼，2019年企業盈利最少會因此增加1至2%，這是市場未反映的，全球股市有望再升10%左右。

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