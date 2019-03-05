【北水追蹤】終於落場掃內銀　力捧騰訊

港股今日(周二)先跌後回穩，惟恒指再一次在29,000點得而復失，收報28,961點，升2點，成交1,186億元。到底是大戶未夠貨壓住指數，抑或在托住指數出貨，自是投資者心裏的疑問。惟觀乎北水的動向，看官似乎不用過於悲觀。



今日港股通成交額約155億元，按日減少94億元，佔主板成交額約13%，惟南下資金錄得淨流入達44.92億元人民幣。



2月以來港股通不斷錄得淨流出的建設銀行(00939)，終於見到北水資金流逆轉。數據顯示，今日建行港股通錄得淨流入約4.78億元。工商銀行(01398)、農業銀行(01288)及中信銀行(00998)亦分別錄得淨流入約5.26億元、2.55億元及1.71億元。



騰訊控股(00700)今日收報361.4元，升逾4%。原來該股繼續吸引北水流入，其港股通錄得淨流入約7.61億元，為全日淨流入金額最多的個股。



此外，吉利汽車(00175)及廣汽集團(02238)港股通分別錄得淨流入約2.06億元及7,667萬元。中國鐵塔(00788)、中國神華(01088)及中國財險(02328)亦錄得淨流入約4,832萬元、1.09億元及2.09億元。



永利澳門(01128)港股通錄得淨流出約1.2億元，為全日淨流出最多的個股。另中信証券(06030)、融創中國(01918)及中興通訊(00763)亦分別錄得淨流出7,105萬元、9,600萬元及3,173萬元。

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