上月3樓盤申請預售樓花　涉1584單位

再有大型項目部署銷售樓花。地政總署資料顯示，2月份有3個項目入紙申請預售樓花同意書，涉及1,584個單位。



新申請樓盤包括新鴻基地產(00016)天水圍濕地公園路第1期，提供710個單位。據了解，整個項目提供近4,000伙，有機會第四季開售。



至於億京集團旗下荃灣楊屋道88號亦入紙申請預售，涉及約840伙。餘下一個為信和置業(00083)西貢康健路133號，單位數目約34伙。



此外，上月也有兩個項目獲批預售文件，為中國恒大(03333)的屯門管翠路8號第1及2期，合共提供1,982伙。



截至2月底，待批預售住宅項目有22個，涉及單位10,753伙，按月減少約3.6%。

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