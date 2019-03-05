聯交所股權變動資料顯示，中國人民保險(01339)於2019年2月28日獲The Capital Group增持6.61億股，最新持股數目約7億股。



元亨燃氣(00332)於2月28日獲Champion Ever Ltd增持58萬股，最新持股數目約29.93億股。



新秀麗(01910)於2月28日獲摩根大通增持939萬股，最新持股數目9,355萬股。



晶苑國際(02232)於3月1日獲Matthews International Capital Management, LLC增持10萬股，最新持股數目約1.42億股。



東風集團(00489)於2月28日獲景順資產管理增持131萬股，最新持股數目約1.71億股。



中國鐵號(03969)於3月1日獲貝萊德增持173萬股，最新持股數目約1.19億股。



漢港控股(01663)於3月4日獲汪林冰增持50萬股，最新持股數目約11.71億股。



鞍鋼股份(00347)於2月28日獲RWC Asset Advisors (US) LLC增持282萬股，最新持股數目8,951萬股。



六福集團(00590)於2月28日及3月1日獲黃偉常合共增持23萬股，最新持股數目約2.49億股。



新意網(01686)於3月1日獲湯國江增持10萬股，最新持股數目410萬股。



興勝創建(00896)於2月28日獲查懋聲增持100萬股，最新持股數目約5.76億股。



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三生製藥(01530)於2月28日被摩根大通減持510萬股，最新持股數目約1.48億股。



中信証券(06030)於2月28日被摩根大通減持1,598萬股，最新持股數目約1.27億股。



中遠海能(01138)於2月27日被摩根大通減持270萬股，最新持股數目7,772萬股。



海螺水泥(00914)於2月28日被摩根大通減持538萬股，最新持股數目約1.01億股。



藥明康德(02359)於2月28日被摩根大通減持21萬股，最新持股數目852萬股。



中國太保(02601)於2月28日被貝萊德減持28萬股，最新持股數目約2.49億股。



中國鐵號於3月1日被貝萊德減持173萬股，最新持股數目約1.19億股。



中國鐵號(03969)於3月1日被全國社會保障基金減持30萬股，最新持股數目約1.76億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於2月28日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持8萬股，最新持股數目5,378萬股。



福萊特玻璃(06865)於3月5日被MOVING LTD減持450萬股，最新持股數目2,699萬股。



中國資源交通(00269)於3月4日被馮浚榜減持960萬股，最新持股數目約8.61億股。

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