新盤部署：AVA 228加推16伙　入場費逾304萬

據一手銷售資訊網資料，資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228上載全新5號價單，提供16伙，扣除最高12%折扣後，入場單位為3樓F室，實用面積155方呎，售價逾304.21萬。而售價最高為25樓B室連天台戶，售價逾551.58萬元，整批呎價由19,627至23,847元。



樓盤亦上載銷售安排，於本周六(3月9日)起發售上述16伙。



資料顯示，項目上周推出4號價單，提供5伙平台特色戶，其中入場單位為2樓D室及E室，實用面積129方呎，細絕近年市區新盤，平台面積28方呎，折實售價256.96萬元。



不過，該價單提供單位數量，不符合一手銷售條例最少加推10%單位的要求，發展商其後抽起原先上載樓盤網站的相關銷售安排。



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