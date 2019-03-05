理財Campus：滬綜上望3200點？A股前景同你Fund析

MSCI明晟上周決定將MSCI中國A股大型股的納入因子由5%分三步提升至20%，內地股市乘勢破位而上。A股基金年內表現稱冠，但後市是否仍樂觀？基金投資了甚麼股份？投資者又如何入門？不如深入看看。



據晨星(亞洲)網站顯示的香港零售基金表現資料，A股基金組別年內急漲逾26%，在184個組別中名列第一，一洗過去12個月跌逾9%的頹風。信誠證券聯席董事張智威對今年A股走勢非常樂觀，指內地早前做了很多刺激股市的動作，預期滬綜指挑戰3,200點指日可待。



入摩比重提升令外資流入增加，亦是A股近期上升的催化劑之一。Fundsupermart.com投資組合管理及研究部總監沈家麟料，外資流入A股趨勢會持續，內地散戶或會把這當作利好因素而接力入市買貨。惟他指，因調高比重已在市場預期內，不少外資早已逐步分批部署，A股年內已先升一段，這會限制A股短期再大升空間，但從較歷史平均低的估值看，短期仍有望跑贏港股。



華夏基金(香港)ETF業務主管諸人進認為，今次MSCI明晟的做法勝預期，因早前市場普遍預期分三階段的納入會延到明年才完成。再者，若富時羅素指數和標普道瓊斯指數按早前提案於今年納入A股，對A股利好作用會持續。



香港零售A股基金有不少選擇，投資者可經銀行或理財顧問公司買入，最低投資額一般為5,000美元(約3.9萬港元)，部分分銷商的入場費更低，散戶甚至可以選擇月供1,000港元買入。



基金選擇方面，沈家麟建議留意安聯神州A股基金。基金截至今年1月報表顯示，近5年累計回報達92%，大幅跑贏基準指數MSCI中國A股在岸淨回報指數同期的16.4%升幅。基金投資股份包括招商銀行(600036.SH)、五糧液(000858.SZ)等。組合內有逾7%流動資金。相對高的現金水平有助對抗逆市，但在大升市時或較輸蝕。



至於摩根中國先驅A股基金，基金規模較大，總資產值達8.34億美元(約65億港元)，基金截至去年底持有貴州茅台(600519.SH)、萬科A(000002.SZ)等大型股。



嘉實中國A股研究精選基金則體現基金經理如何靈活調配組合。在A股去年底仍沉寂時，此基金持有達8.62%現金和21%公共事業股份，到今年1月底，兩者分別降至0.97%和5.34%，並加重投資消費、科技、和工業股份。惟基金年內表現暫跑輸行業平均。



●ETF管理費平 指數貼大市



A股基金以外，入場費千多二千元的A股ETF(交易所買賣基金)也是另一個投資A股的方法。A股ETF的優勢是可經股票戶口買賣，管理費較低，且不用擔心主動式基金可能跑輸大市的風險。



華夏基金(香港)諸人進稱，當外資揀選ETF追蹤中國股市表現，首要看ETF跟蹤的指數是否夠多元化、與MSCI指數的相關性是否高；然後再看公司品牌和ETF的資產規模。滬深300指數年內跑贏富時中國A50指數，原因是近期消費、健康護理等板塊表現不俗，金融股則相對落後。



他認為，倘一般投資者想捕捉A股入摩的進程，較方便簡單是買入華夏A國際通(03197)。此ETF緊貼MSCI中國A股國際通指數的表現，現時已有逾230隻被納入摩指的A股，未來隨着中型股也被納入，ETF內的股份數目將達400隻。



此ETF的行業分布以佔逾三成四的金融股最重倉，最大持倉股份為佔約百分之五的貴州茅台。至於另一間資產管理公司推出的南方MSCI(03149)，同樣追蹤入摩A股。



大型股以外，風險承受能力較高的投資者亦可留意南方中創業板(03147)，此ETF追蹤深圳創業板指數，年內急升逾39%。

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