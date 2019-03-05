財經評論：內地重藥救經濟　債務問題藏後患

面對經濟增長下行壓力愈來愈大，內地明顯地已將挽救經濟定為重中之重。繼近期力撐A股、催生牛市行情後，周二更宣布多項實質措施，再加上有官員認為中美會達成貿易協議，頓時打下連串強心針。惟前車可鑑，2008年「四萬億」催谷過後，遺留債務炸彈，如今恐愈演愈烈。



內地宣布，今年經濟增長目標介乎6至6.5%；赤字佔國內生產總值比率2.8%，按年調高0.2個百分點；實施更大規模減稅，令全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元人民幣；加大支持企業融資等。觀乎這部分措施，已能預料政府收入勢減，亦意味當局會容忍債務增加。



事實上，內地早已透露，救市只有兩種方法：一種是放寬貨幣政策，用更強的財政刺激政策，惟今次要堅決不搞「大水漫灌」；剩下就是要通過創新，實施更大力度簡政、減稅、降費，讓社會，特別是民企和小企有切實獲得感。



內地之所以能放膽這樣做，相信或多或少受到美國總統特朗普2018年實行劃時代稅改所啟發。最初市場反對聲音極大，擔心債務失控，惟股市及經濟至今表現有目共睹，更重要的是沒有衍生惡性通脹，央行不用被迫加息。不過，後遺症是美國聯邦債務由19.8萬億美元，激增至逾22萬億美元。



其實，目前內地經濟難題與特朗普上任之初有雷同之處，同是要在債務與經濟刺激間取捨。隨着中美息差收窄，內地一來要捍衞人民幣匯價，二來美國也不容人民幣貶值作貿戰對策，故在貨幣政策上能做的已不多，剩餘就是財政政策，有了特朗普逾年的「特效藥」先例，證明可主動出擊保經濟。



根據「特效藥」配方，一旦落實企業減稅，由於繳稅少了，企業盈利會頓時大增，市盈率下降，意味股市更抵買；企業現金增多，就可分配來回購股份撐股價，正好配合力谷股市的國策。當股市重回正軌，信心就能慢慢恢復，再透過輿論唱好，消費意欲就能大大增強。



不過，正所謂「魚與熊掌不可兼得」，故減債目標難免要推遲。據市場估計，中國債務總額佔經濟總量比例已由2017年的246%，升至去年的248%。雖然升幅大為收斂，但仍遠高於國際警戒線130%，意味債務危機威脅未除，不能完全摒棄「去槓桿」。誠然，為了社會穩定，經濟與負債只能兩者取其輕，前者是短期切實任務，後者則是長遠後患，債務一日未減，他日代價更重，要跨過盛衰循環談何容易。

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