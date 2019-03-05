港青要借鏡？美63%千禧世代後悔買樓　原因係...

外國傳媒報道，根據美國官方數據顯示，截至2018年底，美國大約1/3、年齡35歲以下的年輕人擁有自置物業；若與上一代相比，目前年齡介乎24至25歲的年輕人擁有物業比例較父母一輩低8至9個百分點。換言之，不單止香港年輕一代，美國同輩也面對樓價太高而置業難的困局。



不過，就算幸運地擁有物業，很多美國年輕人也依然要面對令人懊惱的難題。根據銀行利率網站Bankrate對大約1,500名年齡介乎23至38歲、擁有物業的美國年輕人，所進行的調查結果顯示，當中有大約2/3、即約63%年輕人坦言，「後悔」買下目前的物業，遠高於其他年齡界別。例如在55至73歲的受訪者當中，僅35%表示後悔買樓；39至54歲則有大約50%人後悔。



為何他們會後悔呢？原因在於多數年輕人低估了「養樓」的成本。買了樓之後，就有責任進行保養，惟當中涉及的成本很高，例如家具、漏水、裝修開始變舊、管理費、水電等等，每項都涉及金錢，成為美國年輕人最感到煩惱的事。



誠然，這亦是不少專家的告誡。當年輕人計劃「上車」時，專家們總會提醒買樓成本不止限於「樓價」。除了供樓，仍有很多額外的經常性開支，當中涉及的「隱藏開支」是很多年輕人意想不到的。



就此，專家建議，年輕人在買樓時，除了要計清楚首期金額及之後供樓的能力外，最好要儲備樓價1至3%的現金，作為入伙後遇到的特殊開支費用。



值得留意的是，有大約18%美國年輕人感到買樓後不開心，是因單位面積太小。專家語重心長建議，年輕人必須要在買樓時，清楚知道單位是否合適，因買樓涉及的金額實在太大，而且不是隨意能賣出。



上述是美國年輕人的真實例子，看來也值得香港年輕一代借鏡，切勿讓自己陷入後悔之中。

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