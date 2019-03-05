九龍倉置業：港威豪庭聽濤閣改商廈　料明年才有貢獻

九龍倉置業(01997)主席兼常務董事吳天海稱，海港城1月份零售銷售按年增加逾1成，雖然表現仍跑贏大市，惟受中美貿易矛盾、匯率波動及環球經濟放緩等因素影響，對今年零售市道表現看法較保守。



他解釋，海港城過去10年銷售額平均增長13.3%，表現相對穩定，但估計今年情況比較緊張。若按年比較，海港城去年1月零售銷售按年增逾30%，惟今年僅按年增逾10%，目前仍難預測全年能否維持高增長。



至於時代廣場去年營業盈利按年倒退2%，他指，將會持續進行租戶調整，並增加市場推廣開支，增加新元素來刺激消費。



副主席兼執行董事李玉芳則補充，今年1月零售商表現「爆冷」，以銷貨數量計，運動用品升幅最勁，若以生意額計，則是高消費品帶動。



她又指，旗下商場每年約有三分之一租客需要續租，而續租租金升幅則會視乎租客生意額及行業等因素。目前公司分成租金比例為其商舖零售收入的12%。



寫字樓方面，李玉芳預料，今年租金增長較審慎，主要是在大環境不明朗下，新開張公司行業類型狹窄。她又透露，旗下港威豪庭聽濤閣正改成總樓面面積達36萬方呎的寫字樓，預期第三季完成。而目前已有7層樓面正與客戶洽租。在計及交付後免租期等優惠，預料項目需到明年才有業務增長貢獻。



酒店業務方面，吳天海稱，旗下廣東道三間酒店雖然平均租金較2014年高峰期低，惟入住率相比有所提升，而農曆新年期間表現亦理想，反映公司市佔率續增；至於美利酒店在去年第三季才開業，預料需要3至4年後營運表現才穩定。而去年第四季酒店入住率達71%，今年目標冀可超越71%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/