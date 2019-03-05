著名大鱷：全球2020年攬炒　東南亞及歐洲今年先衰

外國傳媒報道，美國著名對沖基金大佬、2008年金融危機中沽空次貸而名聲大噪、2016年揚言沽空港元及人民幣的海曼資本管理創辦人巴斯(Kyle Bass)最新警告，美國利率在2020年會重新減至「0%」，全球經濟都會陷入衰退。他透露，其公司已買入債券避險。



他指出，看淡全球經濟2020年轉衰是因美國總統特朗普2017年的減稅效力將在今年底消失，在缺乏救市招數及經濟重新進入下行周期下，將迫使聯儲局減息至0%。目前聯邦基金利率為2.25至2.5厘。



他說：「東南亞經濟將提前在2019年面臨衰退，歐洲也是。全球今年未衰退是因美國依然有增長。」由於救市已技窮，他預期股市在2020年將會下跌，惟沒有給出下跌空間有多少。



值得留意的是，他於2016年揚言，人民幣兌美元要大幅貶值30至40%，惟至今沒有實現。

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