科技商機：QQ今年廿歲　仍活下去靠「95後」？

內媒報道，騰訊控股(00700)旗下社交軟件QQ，今年2月10日剛迎來20歲生日。說起QQ，近兩年也屢次「瘦身」，致使QQ家園、QQ寵物、朋友網、webQQ等陪伴用戶多年的產品紛紛停止營運，再加上微信崛起，一度讓人質疑QQ是不是已經衰老。



不過，近年來，騰訊QQ團隊也有意迎合年輕用戶，營造QQ的年輕化品牌形象。打開QQ，用戶便能看到好友微視、企鵝電競、興趣部落、NOW直播、QQ看點等面向年輕用戶的「社交+內容產品」。



其中，QQ看點截至去年9月的每日活躍用戶數目已超過1億，「95後」的比重接近七成。



儘管微信用戶早已超越QQ，但直到今天，QQ依然在騰訊財報中佔有重要比重。騰訊去年第3季業績顯示，QQ智能終端每月活躍帳戶按年增長6.9%至6.979億，年齡為21歲或以下用戶的每月活躍帳戶及每日活躍帳戶均錄得按年及按季增長。

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