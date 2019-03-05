新盤UPDATES︰啟岸周六推246伙　凱滙取消特別折扣

新盤認購反應踴躍，發展商積極推盤，周末將有兩個新盤發售，另外亦有數個項目申請預售樓花同意書，部署短期內推售。



●新盤部署：啟岸周六推售246伙 平均呎價逾2萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，旗下紅磡啟岸暫錄1,450張入票，其中2張為代理登記。因應市場需求，剛加推第3號價單，提供68伙，再度加價約2%，折實平均呎價21,192港元。



項目同時已發出銷售安排，本周六(3月9日)正式開售首3張價單共246伙，價單市值逾15.41億元，整批單位折實平均呎價20,399元；周五(8日)截止接受認購。



美聯布少明預計，該盤日後呎租可達60元以上水平，公司率先於區內開設樓盤專門店，希望爭取市場佔有率。



●AVA 228 加推16伙 入場逾304萬

據一手銷售資訊網資料，資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228上載全新5號價單，提供16伙，扣除最高12%折扣後，入場單位為3樓F室，實用面積155方呎，售價逾304.21萬。而售價最高為25樓B室連天台戶，售價逾551.58萬元，整批呎價由19,627至23,847元。樓盤亦上載銷售安排，於3月9日(本周六)起發售上述16伙。



資料顯示，項目上周推出4號價單，提供5伙平台特色戶，其中入場單位為2樓D室及E室，實用面積129方呎，細絕近年市區新盤，平台面積28方呎，折實售價256.96萬元。



不過，該價單提供單位數量，不符合一手銷售條例最少加推10%單位的要求，發展商其後抽起原先上載樓盤網站的相關銷售安排。



●【多圖】逸瓏園連天台戶有得睇！呎價勢創項目新高

信和置業(00083)旗下西貢逸瓏園開放現樓單位予傳媒參觀，單位為1座8樓C室連天台戶，實用面積1,565方呎，天台及平台面積分別為1,354及274方呎，採四房雙套間隔。



該公司營業部聯席董事田兆源表示，上述單位將於周末起供客人參觀，將以招標形式發售，估計呎價能創項目新高。



他補充，樓盤開售至今沽出271伙，佔整體單位91%，套現約30億港元，平均成交呎價約1.5萬元，尚餘26伙，當中13伙為特色單位。



同系觀塘凱滙剛售出3座高層H室，成交價1,215.15萬元，呎價22,378元。該盤已累售1,526伙，平均成交價逾1,200萬元，套現約188億元。



至於大埔逸瓏灣8，至今累售275伙，套現約22.5億元，今日(5日)沽出2座9樓A室，成交價1,568.53萬元，呎價15,561元。他又指，項目一直以價單形式發售，與區內其他新盤景觀、座向有分別，希望各自銷情理想。



他又指，農曆新年過後成交量不斷增加，可見樓市有動力，加上股市向上，買家需求持續，看好樓市發展。



●凱滙取消2%特別折扣

一手住宅銷售資訊網資料，信和置業(00083)等合作發展的觀塘凱滙第二期上載更新價單，取消原有的2%「置業有禮」特別折扣。



●上月3樓盤申請預售樓花 涉1584單位

再有大型項目部署銷售樓花。地政總署資料顯示，2月份有3個項目入紙申請預售樓花同意書，涉及1,584個單位。



新申請樓盤包括新鴻基地產(00016)天水圍濕地公園路第1期，提供710個單位。據了解，整個項目提供近4,000伙，有機會第四季開售。



至於億京集團旗下荃灣楊屋道88號亦入紙申請預售，涉及約840伙。餘下一個為信和置業(00083)西貢康健路133號，單位數目約34伙。



此外，上月也有兩個項目獲批預售文件，為中國恒大(03333)的屯門管翠路8號第1及2期，合共提供1,982伙。



截至2月底，待批預售住宅項目有22個，涉及單位10,753伙，按月減少約3.6%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm