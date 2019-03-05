罕見！107億居屋按揭戰展開　四銀行派百職員搶客

政府出售新一期居屋，涉及逾一百億元按揭商機，旋即引爆銀行混戰。四大銀行在開售首周，於樂富揀樓中心部署近百名職員，更屢次加推優惠搶客，包括即場派發禮券吸引市民申請，並提高貸款現金回贈等，當中以中國銀行(香港)(02388)及渣打銀行(香港)尤其進取。銀行界人士直言戰況激烈程度，屬近年罕見。



是次按市值五二折發售的長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑三個新居屋，合共提供4,431個單位，平均售價為268萬元，若以九成按揭推算，意味該批居屋潛在總按揭貸款額約106.87億元。



觀乎去年全年資助房屋的新增按揭貸款總額亦只有71.04億元，故今次這批居屋的逾百億元潛在按揭貸款生意，絕對是「肥肉」。



位於樂富的房委會客務中心，在上周四起開始予合資格的準買家揀樓，頓成銀行及按揭代理戰場。記者現場粗略估算，現場約駐有近百名身穿制服的銀行職員，主要來自滙豐、中銀香港(02388)、恒生銀行(00011)及渣打香港。



當有準買家離開房委會客務中心時，銀行職員旋即蜂擁而上，爭先派發宣傳單張及員工名片，更揚言若準買家登記電話號碼，即可獲得50至100元的超市禮券。事實上，滙豐銀行分行離該中心最近，在現場擁地利之便，其他略遜地理優勢的銀行，則於附近餐廳設立「臨時辦公室」，予客戶處理申請手續。



銀行界人士解釋，每日平均約有逾百位準買家親臨中心揀樓，均「實實在在」有按揭需求，客戶集中程度更勝一般新盤，而且居屋按揭均有房屋委員會擔保，意味對銀行而言屬於「零風險」貸款，成為極具吸引力的業務。



南洋商業銀行副總裁梅月嫦形容，「好耐冇見過咁熱鬧嘅按揭戰場」，承認對業界而言是相當罕見的大型居屋按揭商機，加上去年樓市交投轉趨淡靜，新盤加推步伐放緩，大型銀行自然「出盡法寶」搶攻。



據了解，四大行就新批居屋的實際按揭利率一律為2.375厘，現金回贈介乎貸款額的2.05至2.1%不等。中銀香港取態最進取，該行發言人回覆查詢表示，為指定居屋提供按揭優惠，包括現金回贈達貸款額2.1%加2,000元，客戶即場成功申請及獲批再送500元現金禮券，略勝其他銀行。



市場消息更透露，中銀香港在審批方面亦相當積極，不僅提供預估批核服務，若客戶早上提交齊備文件，最快即日可獲批，該行並於周二(3月5日)已陸續批出今輪居屋的按揭個案。



渣打香港則表示，會按客戶情況提供2.07至2.1%現金回贈，現場申請額外送400元禮券，另加送一年家居保險。恒生則表示會為居屋按揭提供優惠，但需按市場情況及客戶需求而定。滙豐稱會定期檢視按揭息率，優惠利率要視乎個別客戶關係而定。



當銀行間戰況激烈之際，場內亦有十多名按揭代理職員試圖「分一杯羹」，主動協助準買家同時「入紙」不同銀行申請按揭，賺盡現場禮品，隨後再轉介買家予個別銀行，從銀行賺取佣金。



有中小型銀行按揭部主管表示，大型銀行資源較充足，往時亦善用「人海戰術」爭奪居屋按揭市場，故今次屬重施故技；其又坦言中小型銀行對市佔率重視程度不及大行，故未有加派人手到樂富搶客。

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