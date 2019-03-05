中國經濟數字有幾驚嚇？公路長度足以「上月球」

內地周二(3月5日)公布了經濟工作報告，披露了一些數字，當中有沒有令你意想不到呢？總結如下：



●2018年內地經濟增長6.6%，令經濟總量增至逾90萬億元人民幣，意味過去20年，經濟總量勁飆10倍。



●去年城填新增職位1,361萬個，超過了整個比利時的人口。



●去年平均「每日」有超過1.8萬間新成立公司，令總企業數目超越1億間。



●在破舊的城市地區重建了超過620萬間房屋，修復了190萬間破舊的農村房屋。



●近1,400萬來自農村地區的人獲得了城市永久居住權。



●有4,100公里高鐵投入服務，大約是地球直徑的1/3。建造或改善了超過6,000公里的高速公路和超過30萬公里的鄉村公路，加起來幾乎能由地球到達月球。



●內地60歲或以上的人口已達2.5億。如果內地「銀髮族」是一個國家，將是世界上人口第5大國家。



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