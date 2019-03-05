聯儲官員續「放鴿」！暗示上半年不會加息

外國傳媒報道，美國聯儲局官員繼續「放鴿」！波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)表示，決策層可能需要經歷「幾次會議」，才能確定美國經濟面臨的風險是否一掃而空，還是更嚴重地阻礙2019年的經濟增長。



他提及「幾次會議」，暗示最少上半年不會加息。



他說：「世界其他地區更明顯的經濟放緩，可能會對我們的經濟增長造成較我所預測的更嚴重。」他仍預計今年美國經濟增速會略高於2%，聯儲局會在加息問題上保持耐心。



聯儲局將於3月19日至20日舉行議息會議，市場已預期利率不變，重點在於會否宣布何時結束「縮表」。

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