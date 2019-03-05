Apple斥高通偷創意　「卻反過來告我們！」

蘋果公司(Apple Inc.)與美國晶片商高通之間的法律訴訟沒完沒了。對於高通最新針對Apple的訴訟，Apple直呼「這是最離譜的指控」！



外電報道，高通在聖迭戈(San Diego)聯邦法院提起訴訟，指控蘋果公司侵犯其三項專利權，要求賠償至少數千萬美元。



蘋果首席法律顧問Juanita Brooks稱：「這項專利真的是本案中最離譜的指控。他們偷了我們的創意，然後跑到專利局去申請專利。」



蘋果公司反擊指，其中涉及到的一項專利，意念最初由公司前工程師希瓦(Arjuna Siva)提出，希瓦與高通工程師曾在一封電子郵件通信中討論了這項技術。



具體而言，該專利令蘋果產品避免同時為A系列處理器和與其配套的無線Modem處理器安裝非易失性存儲器(non-volatile memory)。



這不僅能提高手機系統的性能，還能夠擴大手機內部空間，降低材料成本。



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