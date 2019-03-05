樓價UPDATES︰皇府山放盤兩日易手

市場盤源不多，上水皇府山有單位放盤不久即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●香港仔利港中心低層B室，實用面積約446方呎，雙方議價後以約600萬元成交，實用呎價約13,453元。買家為同區租客，近期在多區不斷物色兩房戶，見上址議價後可承造8成按揭，故入市作自用。



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九龍區



●奧運站柏景灣7座中層E室兩房戶，實用面積466方呎，座向東北望樓景，以975萬元易手，實用呎價20,923元屬市價。原業主持貨11年，帳面現獲利575萬元。



●將軍澳居屋景明苑B座高層10室，實用面積554方呎，以三房設計。單位於去年11月放盤，叫價640萬元，近日獲區內用家於已補價自由市場以590.8萬元承接，實用呎價10,664元。



●換樓意欲上升，大單位承接力理想。西南九龍帝峯．皇殿2座低層A室，實用面積1,174方呎，獲區內買家以約3,083萬元購入，實用呎價約26,261元，單位七年升值近6成。



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新界區



●皇府山1座低層A室，實用面積約442方呎，以兩房間隔，享東北開揚景。原業主開價約600萬元放盤僅兩天，即獲一對外區夫婦客以588萬元購入，實用呎價約13,303元。 據了解，原業主於2010年8月以約239.8萬元買入，單位期內升值逾1.45倍。



●馬鞍山迎海1座低層戶，實用面積約503方呎，享東南園山雙景戶。原業主放盤約5個月，獲買家以745萬元承接，實用呎價約14,811元。原業主於2012年10月以約517.2萬元購入，期內帳面獲利約227.8萬元。



●大圍聚龍居近期連錄買賣。屋苑9座中層B室，實用面積942方呎，以三房包括套房及連工人房間隔，外望開揚城市景，以1,458萬元連車位沽出，實用呎價15,478元。



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