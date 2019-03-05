別開心得太早？股市仍是「熊市反彈」？

踏入2019年，全球股市再度狂歡，由1月初幾乎無人相信升市重臨，到目前開始有分析指「牛市持續」或「牛市重臨」。以美股為例，自去年聖誕節跌入谷底、市場驚見「熊縱」後，至今已反彈兩成，熊市真的沒有到來？



外國傳媒報道，擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert警告，好友別開心得太早，股市仍有機會是「熊市反彈」，因類似的歷史絕對有迹可尋。



回看2000至2002年及2007至2009年兩次特大熊市，標指期間都曾經大幅反彈，而且力度高於今次，最終證實只是「熊市反彈」。其中，標指在2000年3月至2002年10月那次熊市之中，曾試過累彈21%；2007年10月至2009年3月那次熊市之中，亦曾試過累彈24%。



當然，歷史不會機械式重演，不會100%代表今次是「熊市反彈」，但同時也不會100%反映「牛市未死」。再者，對上兩次經驗皆證明反彈力度是兩成左右，即意味着如果今次是「熊市反彈」，美股再升空間已不多了。



Hulbert指出，數據提醒投資者，任何「熊市反彈」的幅度都會遠超預期，而且是既急且快，今次確實有點雷同，不能掉以輕心。

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