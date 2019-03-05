夜市UPDATES：美股曾跌百點　港夜期低水82點

在經歷周一(3月4日)美股單日轉向後，周二投資者持觀望態度，道指最多跌近100點，目前報25,765點，跌53點；標指報2,786點，跌5點；納指報7,557點，跌19點。港股期指夜市跟隨向下，現報28,880點，跌10點，低水82點。



中美有望達成貿易協議的利好情緒逐漸被消息，另方面，華府在貿易上再生事端，計劃取消給予印度和土耳其的優惠待遇。市場亦開始認為股市見頂，Oanda高級市場分析師Alfonso Esparza表示，中美兩個最大經濟體之間一直進行高層會談，並且似乎已接近取得成果，但事實上，股價已反映對貿易談判的樂觀預期。



事實上，有更多證據顯示，特朗普政府發起的貿易保護政策給美國經濟造成了逾百億美元的打擊。



另邊廂，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)表示，貨幣政策決策層可能需要經歷「幾次會議」，才能確定美國經濟面臨的風險是一次性，還是會更嚴重地阻礙2019年的增長。惟他仍料美國今年經濟增速會略高於2%。



法國、德國服務業PMI數據回升，德國新訂單、就業和企業信心改善，惟歐股午後個別發展，法股偏軟0.04%；德股升0.06%；英股則升到0.55%。



【22:34】觀望中美貿易談判結果，美股周二早段偏軟，道指報25,796點，跌23點，納指亦跌7點至7,569點。



美國折扣零售商Target截至2月2日止第4季度賺7.99億美元，同店銷售升5.3%，好過預期的5.1%增幅，並預測今年扣除部分項目後，每股盈利介乎5.75至6.05美元，高過市場預期。Target股價早段升4.44%至75.9美元。



雲端軟件開發商Salesforce料今季收入介乎36.7億至36.8億美元，較分析員估計的37億美元遜色，同時盈利預測差過預期。聯席行政總裁貝尼奧夫宣布，該公司2023年全年收入增至260億至280億美元的新目標。Salesforce股價周二早段升0.95%至160美元。



電動車生產商特斯拉(Tesla)遭巴克萊調低目標價，由210美元削至190美元，投資評級維持減持，原因是Tesla上周意外宣布將Model 3降價，認為銷量增長未能抵銷毛利率下降的影響。Tesla股價早段報280.73美元，跌1.62%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth