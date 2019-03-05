中國環保科技(00646)發盈警，預期截至2018年12月31日止全年度可能錄得總收入大幅減少，股東應佔虧損淨額大幅增加。與2017年同期業績相比，收入減少及虧損淨額增加幅度預期將分別不低於35%及500%。



該公司指，2017年度附屬公司PFI Cayman Group為集團的綜合收入貢獻約5,093.4萬港元，相當於64%。然而，由於在2018年，PFI Cayman其他股東的實益擁有人Leon Li疑挪用資金，及其前行政總裁及前執事董事徐小陽屢次拒按董事會指示行事，公司無法繼續保護PFI Cayman Group的資產及取得其財務資料。就此而言，董事會認為重新獲得PFI Cayman Group的經營控制權及收回其任何資產即使存在可能性，亦將十分困難，因此全數撇銷PFI Cayman Group屬合宜。

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