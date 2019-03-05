生力啤去年盈轉虧　蝕7408萬元

香港生力啤酒廠(00236)公布，2018年收入按年微升3.32%，至5.84億元，主要是內地銷售額的增長，抵銷香港銷售額的倒退，但由於要為香港釀酒業務作出8,000萬元減值，導致集團全年蝕7,408.8萬元，而2017年同期賺1,521.9萬元；不派末期息。



生力啤解釋，香港釀酒市場競爭激烈，導致集團香港釀酒業務表現未如理想。經過評估，該業務的物業、機器及設備可收回金額只有3.08億元，低過帳面值，因此要為香港釀酒業務減值。



事實上，該公司去年香港銷售額按年倒退0.82%至3.9億元，有別於內地銷售額按年增長12.82%至1.94億元。



然而，由於人民幣升值以至以美元結算的出口收入，以及出口銷量的單位數字跌幅帶來的負面影響，內地業務之盈利其實也按年下跌24.48%至只有1,450.2萬元。



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