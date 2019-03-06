古勝：股王再發威　宜小注跟進

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周一晚美股表現波動，道指收市跌206點。不過，港股有內地因素撐住，周二低開後並沒有繼續落，反而即市低位逐步上移，最終更轉跌為升，恒指微升2點收報28,961點，成交維持過千億，達1,186億元，加上恒指仍守穩10天線，睇怕上述兩個因素未發生變化前，淡友贏面仲係唔大。



要留意，喺港股反覆上升之際，從恒指牛熊證街貨數據顯示，散戶一直係愈升愈沽，大戶屠熊，殺完一浸又一浸。不過，近日數據顯示資金有從熊轉牛的迹象，起碼就冇之前咁一面倒，反而在牛熊街貨比例愈趨平均下，未來大戶有機會牛熊通殺。故此，雖然三月初睇落港股勢頭仲係幾好，但都一樣要做好風險管理，一到止蝕價就要執行咗先，再好好研究，唔好咁大安旨意。



睇番周二撐市功臣又係股王騰訊控股(00700)，單係佢已為恒指貢獻121點，可惜指數被中資金融股拖住，好似周一升得唔錯的內銀股，周二動力已唔多夠；內險股急升一輪後亦抖緊氣，中國人壽(02628)同中國平安(02318)分別跌0.2%及1.2%。



從客觀角度睇，大圍投資氣氛改善，加上呢期內地有多項利好因素，中港股市年初至今動力持續，故一眾中資金融及券商股動力都唔錯。不過，市場始終憂慮內地實體經濟受中美貿易戰打擊非淺，周二國務院總理宣讀政府工作報告時，便指要加大對中小銀行定向降準力度，釋放的資金全部用於民營和小微企業。



這番言論，可謂擊正內銀死穴。事關市場始終驚中央為咗穩經濟，而要犧牲內銀利益，所以板塊近月持續跑輸大市其實係有理由，冇信心下都係另覓佳選。



相反，今轉升浪後期騰訊動力雖遜於大市，但本周已重新發力，股價三扒兩撥便重上250天線，確認突破前橫行區阻力353元。從基本面睇，內地近日發布設立科創板並試點註冊制相關業務和配套指引，變相增加騰訊旗下業務及投資多一個上市渠道，有利釋放其潛在價值。



股王既然在成交配合下爆上，短期更上一層樓機會唔細，小注吼位跟進具一定值博率，目標價睇375元，跌穿353元止蝕。



正如古勝周二所言，市場續炒中美貿易談判及人民幣轉強，部分資金開始轉炒落後股。周二提及過的家電股繼續有運行，TCL電子(01070)及創維數碼(00751)再升8.3%及9.6%。前者母公司TCL集團董事長李東生更表示，公司未來三年擬於半導體、人工智能和大數據領域投入800億元人民幣資金。呢幾瓣都係近幾年市場熱炒的題材，難怪股價係咁升。



最後想溫馨提示大家，今轉市場水頭充足，雖然短線指數有機會抖氣，走勢會較為飄忽，醒目投資者好自然會轉向非指數股埋手。所以唔好淨係睇住指數做人，只需要炒股唔炒市，睇見有消息或故事的個股不妨認真研究，絕對比純睇指數出入市場更具勝算。

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