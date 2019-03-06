黃國英：知識型股票不易駕馭

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，港股和美股一樣，資金忽然回頭追捧巨型科網股。由於同一時間有不少股票受壓，市場指數寸步難行，分化得太厲害，比較難揣摩指數後市的走勢。

傳統上，這種情況會被視為「托沽」，托住少數重磅股，令指數不至太差，拋售其他股份的水位因而會比較好。不過，當今股市以及商業世界兩極化情況極之嚴重，所以自己只是順應潮流，炒股不炒市便算，不會刻意去賭指數上落。



相比之下，香港的情況較容易處理。一向都是科網股搭高息股，科網股升當然無任歡迎，高息股回落就安心持有，始終有數得計，而且不想整個組合太進取。



反而美股就頗難，中大型的雲計算股一路勁度十足，前景又依然睇好，可是第一次回得多，獲利沽盤壓力應該持續一段日子，而股價波幅實在太大，不容易駕馭可能有較大調整空間帶來的心理壓力。



自己只是減持了很少，是否有能力繼續死守，還要視乎其他股票的表現如何。如果繼續此起彼落，巨企有進帳的話，便可以不變應萬變，否則就要被迫再割愛多一點。

知識型股票爆炸力十足而防守力弱，惟有用注碼控制風險。今次雲計算股比較麻煩，因為選擇範圍太闊，需要分散出擊一堆公司，加起來的整體注碼便細極有個譜，要揀強中強又不容易。好彩中港股市幫得手，科網巨企又回勇，暫時才不致太頭痛，但也要有心理準備下一步的應變。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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