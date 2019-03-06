【名家筆陣】盧曉暘：離岸人民幣中線看升

本周外匯市場將迎來數個關鍵消息，周四歐洲央行公布利率決議，隨後歐洲央行行長將召開新聞發布會。



在1月24日的貨幣政策會議上，歐洲央行宣布維持利率不變，並重申預計至少在2019年夏天前將保持利率不變。不少投行預計，歐央行會議上或承認歐元區經濟面臨風險，但他們未必需要任何政策變動，更不可能宣布流動性操作。



觀乎歐元近日走勢，上月中偏強勢，但月底衝高後極速回落，本周開局歐元更快速轉跌，明顯近期困於1.12至1.15間。技術上，20天線與60天線於1至2月期間兩度交叉，也是歐元還沒結束區間震盪行情的明顯信號。3



參考保力加通道進行日圖短線交易，仍是較可取策略，上周在匯價衝至保力加通道上線後快速回落至中線，暫時走勢上偏中性。可留意匯價在觸及下線反彈一兩天或上線後回落一兩天的機會，進行一些短線反手操作。



美匯指數也是受到歐元走勢的影響，在96至97.5間來回震盪，暫時走勢不明。中線估計，美元仍有可能轉弱，只不過技術上美匯周初以來仍在反彈行情上，不宜過早做淡。除非美匯反彈至97.50至97.70的阻力水平，或再跌破近期反彈前的低點95.80，這才會增加做空美匯的值博率。



去年底開始，匯市比較明顯的趨勢落在美元兌離岸人民幣上。明顯地，去年中開始人民幣匯價逐漸站穩，每一次美元轉弱，均令美元兌離岸人民幣價格創近期新低。



從A股及港股市場去年底開始陸續站穩，及至MSCI近日宣布提升A股納入因子，從5%升至20%，資金陸續流入中港股市，熊轉牛的機會率十分高，也為近期人民幣走勢打下強心針。



技術上，美元兌離岸人民幣20天線守在60天線下已超於40交易天，明顯處於下行趨勢，每次反彈回到20天線後，如果出現單天日線圖的陰線，將會是中線做空的較佳位置。



外匯分析師 盧曉暘

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