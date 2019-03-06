陳錦興：光大控股上升潛力厚

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，今年將是中國資本市場發展蓬勃的一年，一線中資金融股固然會被受熱捧，但較冷門的金融股，也不宜忽略，中國光大控股(00165)正是其中之一。今年以來，光控股價升幅約22%，未必是最突出，卻屬跑贏大市。集團的最大亮點，是科創板的主要受益者，而其估值偏低，股息率達5厘，也屬資金追落後金融股的首選。



光控是中國領先的跨境投資及資產管理公司，通過所管理的多個私募基金、創投基金、產業基金、夾層基金、母基金、固定收益和股票基金，及利用強大的自有資金，與投資者共同培育了眾多具高增長潛力的企業，並在業界建立良好的品牌。



科創板的推出及落實，一來可提升優質科創企業的估值，二來是讓私募及創投等專業投資者設立退出平台，一條完整的產業鏈將可組建完成，肯定有利於創科企業的培養，以及資本市場的快速發展。



集團的核心業務正與此有關，去年有份投資的愛奇藝在納斯達克上市，就是其創投實力的最佳證明。此外，光控現持有134個一級市場投後管理項目，當中包括醫療及人工智能，潛力很大。



活躍及強韌的資本市場，不單有利新項目的上市，還有在募集資金、管理資金及投資表現等收入方面，帶來正面影響，加上來自光大銀行(06818)及光大證券(06178)的穩定收入，光控盈利前景正面。現價市帳率0.7倍、5厘股息率，估值吸引，建議可於16.8元吸納，目標價19元，止蝕15.5元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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