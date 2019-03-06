沈振盈：港股技術走勢已轉弱

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，周一晚美股大幅波動，道指一度下跌400餘點，尾市跌幅略為收窄，最終仍跌206點，險守25,800點關口。港股方面，周二亦跟隨低開，一度跌逾200點，但全靠騰訊(00700)「單天保至尊」，大升14.6元，力撐指數可以上升2點收市。



港股在技術走勢上已明顯轉弱，雖然市場聲音認為，近期的升浪是資金市，不用看基本因素，但始終基本面確實很差，扭曲得一時，也不能扭曲一世。周一美股之所以搖搖欲墜，也是源於經濟數據表現不濟所致。



資金有分長與短，短線資金易來易走，若是靠套息借回來的熱錢，更是快來快去，急速炒高後就沽貨獲利。若然因為見到股市突然之間升勢凌厲，就以為是長線入市機會，很容易就被套牢。當然，愈升愈有的其中一個原因，就是一些中小型基金於去年底的大跌市中，在低位減持後，被升市挾到要高追。



內地A股急升，皆因場外配資急增。過去兩次降準，中央原意是救實體經濟，但正如國務院總理所言，新增貸款的增加，形式極不尋常，估計有套利及資金空轉的情況。在A股爆升，樂觀之餘，小心此等資金因需要還錢而急於套現。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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