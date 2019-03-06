鄺民彬：高等教育股秤高一線

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，周一晚美股下挫，港股周二低開後跌幅一度擴至225點，惟其後國務院總理發表政府工作報告，內地減稅力度勝預期，加上騰訊(00700)發力急升，最終恒指倒升2點收報28,961點，國指升7點報11,582點，主板成交1,186億元。



內地政府工作報告提到，國家財政教育經費佔國內生產總值比例繼續保持在4%以上，中央財政教育支出安排超過1萬億元人民幣，教育股乘勢向上。事實上，目前內地對教育股監管主要針對K12教育，高等教育的政策風險相對較低。



近期高等教育板塊亦有不少利好政策，發改委於2月發表《外商投資鼓勵產業目錄(徵求意見稿)》，提到要鼓勵外資投入中西部地區的教育領域。



國務院早前公布《國家職業教育改革實施方案》，方案提到在五至十年內，職業教育要由政府主導，轉型至社會多元辦學，意味內地政府鼓勵私人資本拓展職業教育市場。於中西部地區扎根的民生教育(01569)，以及職業教育佔比較大的中教控股(00839)受惠程度預期較高。



彩電股熱炒，創維數碼(00751)及TCL電子(01070)大漲8.4至9.6%。內地工信部、國家廣播電視總局及中央廣播電視總台早前聯合發布，有關超高清影音產業發展行動計劃(2019-2022年)。該計劃目標在2022年，中國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元人民幣，超高清影音用戶將達到2億人。不過，以上兩家公司短線累積升幅較大，刺激政策因素或已部分反映，投資者宜分段鎖定利潤。



後市方面，市場持續關注兩會動向，以捕捉政策機遇。盛傳中美月底將正式簽訂貿易協議，市場逐步消化相關利好因素，下一步要留意協議落實的進程及細節。另外，聯儲局主席鮑威爾講話及美國2月非農就業數據亦是市場焦點之一，港股初步阻力位在29,242點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)