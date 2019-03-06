華置盈利瀉逾七成　持恒大股份帳蝕30億

劉鑾雄(大劉)曾任主席的華人置業(00127)繼早前發盈警後，周二(3月5日)公布2018年全年業績，溢利大幅倒退72.62%至只有10.15億元，連續4年錄得按年跌幅。撇除主要非現金項目收益後的核心溢利亦大降78.86%至7.18億元。另公司就中國恒大(03333)的投資錄得未變現虧損30.52億元，於其他全面支出內確認。



證券分析員認為，公司早幾年大量出售資產，目前靠投資收益「食胡」，其他業務的增長動力欠奉，或對股價造成不利影響。公司股價周二逆市下跌，最多曾挫2.2%，全日收跌1.1%至8.97元。



截至2018年12月底止全年，華置總收入顯著減少44.37%至8.43億元。公司解釋，收入下降主要由於物業銷售減少，該項目按年大幅下降72.32%至2.74億元。期內已確認之應佔物業銷售溢利總額按年下跌59.64%至1.83億元；租金收入錄5.44億元，其中零售租金收入下降9.3%至7,910萬元。



除物業收入表現差劣外，投資收入淨額按年亦顯著大跌79.93%至5.42億元。當中，債券利息收入按年減少31.56%至6.23億元；債券之公平值變動由2017年錄得未變現收益約6億元，轉為2018年未變現虧損達12.55億元。上市證券投資及財資產品確認之收益約2.8億元，按年亦大跌83.56%。公司並披露，2018年購入債券帳面值總額為26.02億元，來自海外金融機構行業債券佔50.7%，中國房地產公司債券佔47.6%。



另外，公司亦披露其所持有的中國恒大股份股價在去年全年下跌13%，因此通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之公平值變動之未變現虧損為30.52億元，於其他全面支出內確認。經出售若干恒大股份而產生公平值變動之已變現收益為3,670萬元，亦於其他全面收益內確認。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，華置過去幾年將旗下投資物業「賣得就賣」，在香港剩下的投資物業不多。套現之後買來收租的物業多數在英國，受到脫歐問題影響，有關物業未來或會出現投資物業公平值的減值。



他又指，華置手上剩餘最主要資產便只有其所持恒大股份，然而由於持貨量大，若要將之套現而不影響股價亦不容易，故很有機會要折讓出售。而且公司以投資收益為主導，每年業績必然變得波動。



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