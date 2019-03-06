王昕媛：科創板來了　尋找上市名單

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，上周本欄建議大家關注復星醫藥(02196)，果不其然，該股持續上漲，今期談談最新出台的科創板。看過科創板的上市要求後，瞬間覺得來香港上市是無比的容易。科創板上市條件：預計市值不低於40億元人民幣；醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲准開展二期臨床試驗。



先對比港股未有盈利生物科技企業上市條件：第一，預期市值不低於15億元；第二，核心產品研發至少12個月，且一項核心產品進入第二期或第三期臨床。不過，換個角度來講，來港的融資額度可能未必有內地來得有優勢。



那麼有哪些潛在公司可能出現在第一批科創板名單上呢？我們根據一些上市公司的投資，找到一些潛在標的，第一間就是復宏漢霖。目前復星醫藥持有公司61.09%股權，復宏漢霖聯合創始人劉士高和姜偉東分別持有公司8.13%和4.63%的股權。



上期本欄推薦復藥，主要原因就是因為復宏漢霖的利妥昔單抗生物類似藥(商品名漢利康)獲批。就產品線(Pipeline)來看，公司的可預見度高，預計三年內公司HLX02(曲妥珠單抗、臨床Ⅲ期)、HLX03(阿達木單抗、已申報生產獲得受理)、HLX04(貝伐珠單抗)等生物類似藥有望陸續獲批上市。



第二間是前沿生物。公司擁有全球首個長效HIV-1融合抑制劑(艾博衞泰)，其是一款原創抗艾長效注射劑，為因不良反應而產生對口服藥不耐受的患者提供了新的用藥選擇。



第三間是恒瑞醫藥(600276.SH)的全資公司盛迪亞，9PD-1單抗即將拿到上市批件，將是內地第三間拿到PD-1單抗的公司。



第四間是天士力醫藥(600535.SH)旗下的天士力生物，其擁有普佑克(心血管疾病用藥)是一款自主研發的1類新藥，2017年銷售額就達1億元人民幣。同時，公司布局了超過15個生物製劑新品種。



此外，還可以關注下北陸藥業(300016.SZ)持股25%的友芝友醫療，公司聚焦個體化用藥和循環腫瘤細胞檢測領域，且公司產品已經陸續進入內地300餘家大中型醫院使用。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)