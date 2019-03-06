姚遷：市況偏強　間接帶旺新股IPO

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，上周末上交所公布了科創板企業上市推薦的指引及科創板可以開戶等消息，促使周一A股大幅高開。國際方面，中美角力正處於完成重大協議的最後階段，中方提議降低對美農產品、化工、汽車和其他產品的關稅與其他限制，美方考慮取消去年以來對中國進口商品實施的大部分或全部關稅制裁，中美元首會面則可能在3月27日美國佛州海湖莊園登場。



本周初滬深兩市衝高後回落，大金融股指引大市的走向。近期市場正從去年底超跌的反彈行情，向中型的反彈行情演變，金融和科技是市場反彈的兩大主流。券商股、銀行、保險、多元金融等板塊反覆向上，滬綜指終於突破3,000點關口。至此滬指已衝破了一年平均線，打開了進一步上行的空間，可繼續追蹤之前超跌而績優又低流通量的股份。



周一早市滬指升穿3,000點，並一度逼近3,100點，惟午後大金融股回落，帶動A股跳水回吐。建議投資者可繼續關注超跌績優同時股價接近底部的個股，以及短線市場炒作力度比較大的股份，但也要提防基金借利好消息出貨，切勿輕易高追A股。



A股破位向上，落後的港股也成為得益者，恒指曾上破29,000點關口。不過，投資者同樣對於應不應該高追，或會感到無所適從。那麼大家不妨關注新股IPO，尤其是一些較早前押後上市的新股，或會有意想不到的收穫。



去年本港的IPO之中，不時也會有些企業「被押後」上市。但如果是企業自己押後上市呢？通常也就是「市況不佳」這一理由，生意人講意頭，如果股價「開門紅」也不行，倒不如押後上市，潤利海事(02682)的情況正是如此。



潤利海事是一家擁有20多年歷史的本港海事服務供應商，主要提供船舶租賃及船舶管理等服務。近年來香港政府開展了多項海事建設工程及基建專案，目前在進行中的大型專案多達十項，預計未來五年，香港每年的整體建造工程量會維持在2,500億至3,000億元的高水平。未來十年，政府在基建的總投資將超過1萬億元，市場顯然有足夠的發展潛力讓潤利海事繼續穩定發展。



既然公司的基本面不錯，市場氣氛方面，最近又有大量內地熱錢流入港股，喜歡炒作新股的投資者可予留意。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)