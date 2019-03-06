袁沛儀：避險需求回軟　利淡瑞郎

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，全球股市繼續在近周高位膠着，市場避險情緒處於近五個月低位，避險資產偏軟，估計美元兌日圓上試112.20，美元兌瑞郎反覆上試1.0050。金價同樣回落，料下試1,300美元，看淡澳元下試0.6980，料紐元下試0.6720。



美國周三晚將公布上月ADP就業數據，勞工市場其實一早過熱，料結果對匯市影響有限，估計市場焦點繼續放在聯儲局會否在月底公布縮表細節。美匯指數技術上保持中性，料在95.6至96.7區間整固。



聯儲局有意放慢加息步伐，料加拿大央行在貨幣政策取態上一致，利率不變下，料加元短線走勢主要受油價影響。油價慢升，但60美元見阻力，估計美元兌加元反覆下試1.3080。



歐元區近期公布的經濟數據好壞參半，料歐元在近日高位靠穩，應無明確方向。不過，歐洲央行明日議息，投資者觀望當局會否再次釋出重啟TLTRO的信號，料歐元升勢有限，1.1420見阻力。



至於英國，焦點仍然離不開脫歐進展，惟市場漸消化脫歐風險偏高的前提下，料英鎊下行空間有限。然而，英鎊技術上超買，估計將見技術調整，下試1.31。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

