西證國際：股市景氣向好　金價受壓

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局將於周四公布經濟狀況褐皮書，從此前聯儲局官員接受訪問或出席演講的表態來看，大致表示美國經濟狀況良好，但增速放緩風險正在增加，因此，聯儲局今年將暫緩加息直至風險降低。



此外，國際油價下跌，使通脹上行壓力也不大。然而，對於縮表之路徑及規模討論則比較少。若經濟增長是帶動美股此前上漲的原因，那美股維持高位或再創新高則還看縮表。股市景氣度持續較高，黃金價格勢必繼續受壓。



有消息指，石油輸出國組織(OPEC)將於6月就減產措施進行評估，而不是4月，相信部分原因與中美是否能達成貿易協議有關。俄羅斯此前公布的數據顯示，2月每日原油產量較去年10月減少約12萬桶，但僅及此前承諾約23萬桶一半左右。不過，該國能源部長再次表示，本月底或最遲下月初將完成目標。



俄羅斯與美國此前分別停止履行中程導彈條約，相信前者將更偏向支持OPEC減產以維護油價。加上中美有望於本月達成貿易協議，且相信OPEC不會那麼快改變減產決定，油價可上望每桶60美元。

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