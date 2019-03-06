國泰績劣謀收購　財務壓力勢添憂

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)周二(5日)發公告確認，正商談一項涉及香港快運的收購事項。對於國泰有意染指廉價航空業務，證券界對此普遍有保留，憂慮一旦收購業績平平的香港快運，會對國泰本已疲弱的財務增添沉重壓力。國泰本身業績近年表現差劣，連續於2016及2017兩個財政年度錄得虧損，合共蝕逾18億元。



國泰於公告表示，留意到有報道指其有意向海航集團收購旗下香港快運及香港航空的股份，公司雖確認洽談收購香港快運，但表明概無就此收購事項訂立任何協議，亦無法確定會否訂立任何協議。此外，公告未有提及收購香港航空股份，市場曾關注該項潛在收購會否涉及反競爭行為。券商大和發表報告指，國泰洽購香港快運未見會有太大協同效應，因國泰與香港快運所經營的航線有大部分重疊。



信誠證券聯席董事張智威表示，國泰客運業務過去幾年遭廉航打擊很大，雖然目前未知國泰會購入香港快運的股權比例，但估計國泰未來需要對雙方重疊的航線進行整合，當中或涉及人手變動。他強調，即使國泰最終開拓廉航市場，相信短期內不會對其業績帶來利好作用，其主業繼續會受到客運收益率下調壓力以及貨運業務遜色等負面因素影響。



大華繼顯(香港)執行董事梁偉源則認為，國泰收購廉航的策略太遲，因為其他大型航空公司早已在廉航方面做好部署，甚至已發展得非常成熟。加上目前環球經濟不景，要開拓新業務也非易事。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，主打廉航業務的香港快運業績料亦一直處於經營困局，關注若收購涉及控股權，對國泰航空可能構成沉重財務負擔。他指香港快運一直以低價策略搶佔市場，估計其業績處於虧損及負現金流的狀態，即使國泰最終收購香港快運，始終其經營結構與廉航大有分別，因此要扭轉香港快運財政弱勢，預計有很高難度。



根據香港快運官網資料，公司於2013年10月27日轉型為低成本航空，同時宣稱是本地唯一一間以香港為家的低成本航空，現有26個航點，惟公司2017年曾爆出醜聞，公司在毫無預告下於當年十一長假期突然取消十班航機，造成旅客大恐慌，凸顯公司內部管理及行政混亂情況，其後當時的行政總裁安浩恩與另外兩名高層終告離職。

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