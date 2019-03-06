歐股收市微升　Richemont逆市挫近4%

歐洲股市收市微升，英國富時100指數收報7,183點，升49點或0.69%；法國CAC指數收報5,297點，升10點或0.21%；德國DAX指數收報11,620點，升28點或0.24%。



個股方面，檢測技術公司Intertek去年稅前利潤升2.8%；股價收挫3.7%。



珠寶業巨頭Richemont股價挫3.95%。此前鑽石供應商戴比爾斯(De Beers)表示，由於需求減少，預計未來鑽石原石(rough diamonds)銷量會繼續下跌。



朱古力生產商瑞士蓮(Lindt & Spruengli)績後股價受壓，收市大致持平。



歐洲廉航瑞安航空收市偏軟；公司加收旅客手提行李費，遭意大利當局處以300萬歐元罰金，公司拒絕執行。

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