美股收市：三大指數連挫兩日　道指跌13點

中國降低經濟增長目標，重燃市場對全球經濟增長的憂慮，美國股市周二反覆受壓，三大指數連續兩日下跌。道指開市早段受壓，最多曾跌94點，其後維持好淡爭持格局，全日收報25,806點，跌13點或0.05%；標指收報2,789點，跌3點或0.11%；納指收報7,576點，跌1點或0.02%。



Oanda高級市場分析師Alfonso Esparza表示，中美兩個最大經濟體之間一直進行高層會談，並且似乎已接近取得成果，但事實上，股價已反映對貿易談判的樂觀預期。



對於後市，BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel表示，美股自2018年12月26日以來直線反彈，創自1987年以來最強升勢，相信標指將於兩大支持位(2,750點和2,600點)，以及關鍵阻力位(2,813點)之間徘徊，至今年底預期可見3,000點。



個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)遭巴克萊調低目標價，由210美元削至190美元，投資評級維持減持，原因是Tesla上周意外宣布將Model 3降價，認為銷量增長未能抵銷毛利率下降的影響。Tesla股價全日跌3.09%，收報276.54美元。



美國折扣零售商Target截至2月2日止第4季度賺7.99億美元，同店銷售升5.3%，好過預期的5.1%增幅，股價全日大漲4.58%。



雲端軟件開發商Salesforce料今季收入介乎36.7億至36.8億美元，較分析員估計的37億美元遜色，同時盈利預測差過預期。Salesforce股價全日跌近1%。

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