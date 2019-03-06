【專家錦囊】新居屋揀樓　做按揭有乜要留意？

新一輪居屋發售計劃進入揀樓程序，按揭代理提醒市民揀樓後，向銀行申請及揀選按揭計劃時，要留意居屋的按揭安排，包括按揭利率類別及年期上限等，均有別於私人物業。



據房屋委員會資料，此次共有19家銀行提供居屋按揭計劃，涵蓋市場上絕大部分的零售銀行，惟花旗銀行(香港)及星展銀行(香港)均沒有參與。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳指，居屋只能敍做以最優惠利率(P)計算的按揭計劃，由於房屋委員會提供30年擔保期，其貸款成數上限會高於私人屋苑，白表申請者可敍做九成按揭，而綠表更高達九成半，不需購買按揭保險，最長貸款年期為25年，較私人住宅物業少5年。



雖然銀行批核居屋按揭時，仍會審視借款人的還款能力，但她指出，每家銀行內部審批準則或各異，客戶不需要符合「一刀切」的供款與入息比率及壓力測試要求，相對於私人住宅按揭，居屋相關審批明顯較寬鬆。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣亦提醒，銀行審批居屋按揭時，要查閱申請人的信貸紀錄，部分評級不良的申請有可能被拒批，加上居屋在加按及轉按方面均有限制，事前須先得到政府房屋署書面同意，一般不會輕易獲批，所以業主即使財力充裕，亦宜「借到盡」，即敍做九成或九成半按揭。



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