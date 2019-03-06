【股民熱話】市況十年一遇　非危即機？

今年初，不少評論在說，中國歷有「逢九必災」，加上受中美貿易戰打擊，去年末季內地經濟增長明顯放緩，致使年初投資者普遍對股市展望審慎悲觀。偏偏1月份股市應淡不淡，2月份更是升勢凌厲，踏入3月份至今，升勢不饒人。到底眼前金融市場這十年一遇的怪現象，是「危」還是「機」？這自是投資者決定入市買貨或繼續持貨的一大心理障礙！



首先，睇睇宏觀情況，去年次季以來中美貿易戰開打，內地經濟增長下滑乃事實。到底3月底前，中美貿易談判是否真的能達成協議，雖然目前氣氛偏向樂觀，但經歷過最近美朝峰會協議難產，也不能說是毫無變數。



除了內地經濟存重大不明朗因素之外，環顧外圍，美國經濟受減稅的刺激效應正遞減，美國大型企業盈利增長開始放緩，經濟數據有轉弱迹象，加上財政赤字不斷增加；歐洲的黃背心運動遍地開花，英國脫歐進程未明，顯見全球金融市場存在諸多風險因素，皆足以令「逢九必災」成真！



之不過，今年以來中港兩地股市不但沒有下跌，更是節節上升，成交大增。主要原因除了憧憬中美貿易談判有成果之外，內地繼於年初全面降準之外，還宣布一系列減稅、增加基建投資和支持重點消費產業的措施，成功提振經濟氣氛，加上多個國際指數公司納入A股，配合內地加強推動資本市場改革開放，成為兩地股市重現牛氣的強心針。



再講，今年有中國70華誕和美國總統大選，兩大國客觀上不容許出亂子，相信這也是促使好友繼續耕耘的重要考慮因素。



回說股市升至現階段，到底應該逢高減磅，增持現金以避年內之險，抑或放下成見，迎接中國資本市場大牛市的投資機遇？筆者的答案係，別過於側重大市短線技術形態，要掌握國情，尤其如今內地經濟愈係差，當局就會愈多刺激經濟的措施出台，務求今年GDP增長要「保6」。



事實上，經過過去幾年的去槓桿，內地經濟風險隱患已受控，而年初貨幣政策的調節過後，目前正處於有利資本市場的幣策周期。故綜合而言，無論從政府意志、資金面和經濟底子來看，眼前的股市行情，比2015年A股大時代為佳，至少不是僅供內地人參與的瘋狂大派對，而是有愈來愈多數據顯示，外資都在積極參與的一次大升市。



到底今年中國甚至全球金融市場係咪「是福不是禍，是禍擋不過」，筆者亦沒有水晶球，反正真係「逢九必災」的話，揸咩都係冚包散。與其坐着等運到，倒不如客觀分析市場基本面和資金流變化，順着國策而為，根據自身能力適度持倉，主力集中在具流動性的大晒士股份，暫莫輕易睇淡。



東方產經專欄作者 錢修



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