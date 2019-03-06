【市前重點睇】道指跌13點　港匯再觸及7.85

●美匯指數隔夜觸及97.0即回，最新企96.8水平，港匯再觸及7.85，離岸人民幣(CNH)企6.706，圓匯企111.8，歐元反覆企1.130，英鎊企1.315。金價報1,287美元。布油企65.8美元，紐油回至56.2美元。道指期貨偏軟。



●道指收報25,806點，跌13點或0.05%；標指收報2,789點，跌3點或0.11%；納指收報7,576點，跌1點或0.02%。 https://bit.ly/2H1i3nn



-多隻熱門中概股大漲，虎牙漲21%，攜程漲近20%。

-特斯拉兩日連創4個月新低，媒體稱中國海關禁售Model 3，巴克萊大削目標價。



●港股ADR指數收報29,082點，升120點。



●美國10年期國債孳息率跌0.54個點子，報2.7169厘。



●騰訊有份投資的富途證券母企富途控股，於周二修改了於美國上市的條款，最新計劃發行750萬股美國預託證券(ADS)，招股價介乎10至12美元，以中位數計，集資金額約8,250萬美元。



●美國公布今年1月聯邦政府預算盈餘87億美元，按年下跌82%。但本財年至今4個月，預算赤字按年擴大77%。



●達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭認為，若經濟轉入低迷，企業債務水平將構成風險。



●紐約期油收報每桶56.56美元，跌3美仙或0.05%；布蘭特期油收報每桶65.86美元，升19美仙或0.29%。



●紐約期金收報每安士1,284.7美元，跌2.8美元或0.2%，創1月24日以來收市新低，並連續7日下跌，創兩年來最長跌勢。



●英國富時100指數收報7,183點，升49點或0.69%；法國CAC指數收報5,297點，升10點或0.21%；德國DAX指數收報11,620點，升28點或0.24%。



●傳英國打算在無協議脫歐的情況下削減80至90%的進口關稅。



●英國央行行長警告︰市場小看了未來加息。



●日本央行據悉下周會議將討論調降對工業生產和出口評估。



●德國情報部門據悉正力爭禁止華為進入該國5G網絡；政府官員希望獲得允許他們阻止使用華為設備的手段。



-傳華為通過銀團貸款向5家中資銀行募集140億元人民幣貸款。



●別只看中美貿戰！埃利安︰歐洲經濟才是最大風險。 https://bit.ly/2SKrzfZ



●香港1月零售貨值按年增長7.1%，超預期。



●天貓、蘇寧、京東再調iPhone售價，最高較官網降2,000元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：新居屋爆百億按揭戰 4銀行優惠搶客

https://bit.ly/2EBlbmh



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

