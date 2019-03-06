【空軍透視】騰訊沽空大增有啟示？
2019年03月06日 08:15
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股王騰訊控股(00700)近日強勢回歸，股價連續兩日以大陽燭抽高，周二(5日)高位曾見362元，本周首兩個交易日已累升7.6%，且成交大增配合升勢。
騰訊股價重拾升勢，北水功不可沒。資料顯示，該股港股通連續兩日獲買盤支持，合共錄得淨流入約17.2億元，為近期少有的旺場。
不過，值得留意的是，該股周二之沽空亦突然轉趨活躍，全日沽空金額按日大增73%至29.49億元，為最近兩個月最多，沽空比率亦升至22.6%，為2月4日以來最高，反映有淡友趁股價上升積極累積淡倉。
該股自去年10月由251.4元的低位展開反彈，升至353元水平現明顯阻力，惟近日已成功收復俗稱「牛熊分界線」的250日線(約356元)，為去年7月10日以來首次重上該水平。
雖然淡友蠢蠢欲動，但大媽買盤亦不容小覷。既然走勢初現突破，加上季結當前，後市好友繼續挾高股價的可能性不能抹殺，暫時不宜過分睇淡。
以黃金比率0.5計，該股是次反彈浪阻力約在363.5元，與現價僅一線之差，短線若能突破其上，後市有望挑戰400元關口，回吐250日線支持不容有失。
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