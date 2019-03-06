【大戶動向】人保集團貨源落入強者手？

東方產經專欄作者股博士：上周四(2月28日)AIG悉售中國人保集團(01339)合共11.1億股大手上板，當天以每股作價3.4元上板，估計最多套現逾37億元。原來，當中逾半貨源落入強者手。



權益披露資料顯示，The Capital Group於2月28日增持人保集團6.61億股，每股平均價3.4164元，持股量由0.49%增至8.08%，估計涉資逾22億元。



人保股價在上周五及本周一均做好，周二(5日)雖略有回吐，惟收報3.74元，仍高於AIG的減持價。之所以有大戶沽貨求去而股價能不跌反升，原來是當中大部分減持貨源已由另一基金大戶接貨。



走勢上，今年以來該股股價反覆回揚，已扭轉去年初以來的降軌趨勢。短線3.5元是一個較大的承接區域，向上主要阻力區在4至4.2元水平，不妨留意承接，捕捉上車機會。

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