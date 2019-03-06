亞洲股市：日股跌近百點　迅銷挫逾1%

美股收市偏軟；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌86點或0.4%，報21,639點。板塊方面，能源及醫療保健股齊跌0.8%，金融及工業股均跌0.2%。



迅銷跌逾1%。海通將其評級由「中性」調低至「沽售」。



糖果零食製造商森永製菓漲逾3%，公司擬回購3.27%股份。



日產汽車升0.1%。集團2月中國內地汽車銷量按年增1.8%，至76,745輛。



南韓首爾綜合指數跌2點或0.1%，報2,176點。韓國航宇工業、DSR制鋼及濟州航空全線跌逾2%，三星電子跌0.3%。



澳洲去年第4季國內生產總值(GDP)按年增長2.3%，遜預期。澳洲悉尼普通股指數升31點或0.5%，報6,312點。板塊方面，工業、原林料及資訊技術股同升0.6%，金融股升0.3%。個股中，木星礦業及伊甸能源各升4.6%及3.7%。

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