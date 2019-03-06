ANXONE強勢推一站式數字資產平台

隨著數字資產市場迅速發展，逐漸走向專業化，市場氣氛正趨向正面，目前亦處於強勁反彈的早期階段。為迎合未來蓬勃的發展，BC Group(00863)旗下成員ANXONE推出新一代專業數字資產交易所，屬全港首個提供予專業交易員應用的相關交易平台，進一步領先同儕。



ANXONE行政總裁Dave Chapman表示，不少首次發行的代幣(ICO)缺乏基本因素支持，引致2018年的投資市道較淡靜。不過，在2019年開始，「我們已留意到主要的數字資產正在整固，而市場焦點則轉移至穩定幣(Stable Coins)，投資者對證券型代幣發行(STO)的關注度亦有望上升。」



事實上，有部份環球大型銀行正密鑼緊鼓推出全新的數字資產，亦有報道指至少有一家金融機構正計劃推出數字資產投資基金，這些因素均有助市場進一步發展。



他指，ANXONE具有四大優勢，如平台擁有市場上最優秀的匹配引擎技術，能夠應付高頻訂單之餘，同時足以支持未來發展。而公司亦備有一級網絡安全程式，覆蓋各類硬件及軟件的多重保安驗證，逾60名工程師及網路安全技術人員組成的團隊將提供支援。此外，平台擁業界領先的共享訂單簿技術，將交易員與全球數字資產交易平台連結及進行匹配，務求提供更高流動性。



另一邊廂，平台為首家透過集成式合規工具包以提升風險管理水平，並提供可靠及高透明度服務的數字資產交易所，符合「認識你的客戶」(KYC)及「反洗錢」(AML)監管標準。



他續指，平台富靈活性，近日已陸續收到全球各大財金機構的查詢，希望為他們的客戶提供這一站式服務。有見及此，公司準備提供相關的白標解決方案，以滿足市場上的需求，同時有助推動代幣經濟進一步發展。



ANXONE交易所已正式開始交易，開放予專業數字資產交易員。為慶祝ANXONE面世，所有經核實的賬戶，可由3月11日起至6月18日享有最多100天的免費交易優惠。



ANXONE網址：

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