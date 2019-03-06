CDS市場遭抨擊為「遊樂場」　華爾街巨頭和大鱷維持秩序

外電引述消息人士透露，華爾街銀行和對沖基金接近拿出一項解決方案，希望借此整頓規模達8萬億美元的信用違約掉期(CDS)市場。



近年CDS市場一些交易屢屢引發爭議，大行被指通過誘使「公司錯過本可以按時兌付的債券」(即違約)而從掉期交易中賺取大筆利潤。批評人士認為，CDS已經成為一些激進交易員和律師的遊樂場。這種陰暗操作蠶食了市場信心，引發法律糾紛，並招致監管機構審查。



經過數月談判，據報包括高盛集團、摩根大通、阿波羅全球管理和Ares Capital在內的巨頭已同意一項計劃，旨在確保違約與合法的財務壓力掛鈎，而不是受交易員衍生品押注的影響。但上述計劃僅適用於一類交易所謂「人造違約」，目前不清楚這是否有助於增強投資者信心。



ISDA市場基礎設施和技術部門總監Jonathan Martin表示，外界擔心人為製造的信用事件對整個CDS市場的效率、可靠性和公平性產生了負面影響，希望這些改革計劃能夠解決這些問題。





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